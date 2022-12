Sentiments et réflexions

Dans ce recueil, l'auteur a réuni cinquante textes, cinquante concentrés de réflexions douces et tendres, acides et critiques. Un jeu de mots sur les mots pour traduire l'essence des émotions, des sentiments et les transcender à travers la poésie. On y croisera le chemin de l'amour, évidemment, on fera signe aux heures qui passent et on se repaîtra de nature, du rêve et puis des autres en prenant le temps de vivre.