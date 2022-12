Magical Bonds Tome 2 : Cursed

Depuis des siècles, l'ange déchu Slain parcourt le monde, semant désolation et chaos pour le compte de ceux qui osent l'invoquer. Démons, vampires et autres créatures surnaturelles qui veulent se venger font régulièrement appel à lui. Avant, il aimait son travail. Avant. Depuis qu'on lui a lancé une malédiction, il n'éprouve plus aucun plaisir à accomplir ses missions. Pire encore, il refuse des contrats. Un soir, dans une ruelle sombre, il croise la route d'une rousse incendiaire aux yeux verts et à la langue bien pendue. Elle bouleverse son univers. Il la complète. Lui qui fait trembler les plus puissants est troublé par une femme. Shine... Une simple mortelle, en apparence. L'heure des choix a sonné pour Slain et Shine, il est temps pour eux d'affronter leur destin.