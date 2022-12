Notions fondamentales d’Analyse réelle et complexe. Espaces de Hardy et interpolation - Avec exercices corrigés

La première partie expose des notions fondamentales d'analyse réelle et complexe. La seconde partie est prioritairement destinée à des étudiants se destinant à travailler en analyse fonctionnelle, mais sera utile à ceux préparant l'Agrégation pour étoffer leurs leçons d'oral. Il contient plus de 200 exercices avec des solutions détaillées. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de Licence et Master de Mathématiques (niveaux L3 à M2).