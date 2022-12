Bikers' Law Tome 4 : Bikers' spirit

Jéricho s'interdit d'aimer. Ancien marine, ce biker en quête de rédemption a ouvert sa boite de détective privé. Les femmes ? Il évite. S'attacher n'entre pas dans ses plans... L'enfer ? Birdy connait. Pour survivre, elle a franchi une ligne rouge, et elle s'est jurée que ça n'arriverait plus jamais. Sa vie dans la paisible petite ville de Redding lui convient, elle adore son travail de serveuse. Seule ombre au tableau ? Le taciturne Jericho, qui l'effraie autant qu'il l'attire. Elle ne le mérite pas, elle le sait. Son âme est trop tâchée par ses actes passés. Lorsque le passé vient frapper à sa porte, elle n'a pas le choix : elle doit s'en remettre à Jericho. Mais comment faire confiance quand on ne croit plus en rien ? Et comment accepter de tout remettre en question quand on a peur de l'avenir ? Action, noirceur, rebondissements, amour. Découvrez le Spin Off de Bikers' Law !