Les bâtiments et l’entropie. Guide théorique et pratique de l'habitat à basse exergie

Cet ouvrage développe l'impact environnemental de l'usage de l'énergie dans le bâtiment et plus largement dans l'habitat. L'auteur présente et développe les méthodes permettant d'appréhender l'énergétique via l'entropie et l'exergie. Il intéressera les élèves de BUT, les étudiants en licence et master, les élèves ingénieurs ainsi que toutes les personnes travaillant sur ces sujets.