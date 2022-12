Montage opérationnel d'un programme immobilier. Faisabilité juridique d’opérations de construction, choix du montage, réalisation des opérations de construction

De la prospection foncière à la réception/livraison de l'ouvrage L'évolution rapide des règles applicables en matière immobilière (RE 2020, évolution des règles d'urbanisme tendant vers un objectif zéro artificialisation nette...) nécessite de repenser le développement, la conception et la réalisation des opérations immobilières. La maîtrise du montage d'une opération immobilière requiert des compétences tant juridiques (urbanisme, promotion, construction, fiscalité, assurancesconstruction, droit des contrats) que financières (gestion du budget). Les auteures exposent les techniques pour maîtriser chaque étape d'une opération immobilière (de la prospection foncière à la réception/livraison de l'ouvrage). Au final, ce guide, à jour des dernières réformes législatives, s'adresse aux maîtres d'ouvrage, développeurs, directeurs/responsables de programme, directeurs/responsables techniques, chargés de clientèle, responsable service après vente et aux avocats, juristes, courtiers, agents généraux et étudiants. Points forts - Montage "simplifié" et complet d'une opération immobilière de A à Z - Une approche chronologique permet au lecteur de ne pas oublier telle ou telle étape - Les deux auteurs sont des spécialistes et leurs profils respectifs se complètent