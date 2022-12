Une vie (peu) exemplaire

Au cours de son existence chaotique, Gérard Morlier a été amené à faire des choix plus ou moins faciles, plus ou moins acceptés. Syndiqué depuis toujours à la CGT, membre du Parti communiste pendant de très nombreuses années, il va, au fil des rencontres et des évènements, raffermir ses engagements. Dans cet ouvrage, il donne sa version des faits et plus encore son ressenti sur tout ce qui a pu lui arriver, ce qui rend son récit d'autant plus humain et touchant. Gérard Morlier possède un parcours hétéroclite représentatif de son insatiable curiosité. De l'action syndicale à l'économie solidaire, il fait preuve d'un humanisme qui n'a cessé de façonner ses goûts artistiques.