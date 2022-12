Dictionnaire de la culture arabe

Ce dictionnaire alphabétique riche de 530 entrées est un outil d'initiation à la culture des 22 pays arabes : Algérie, Arabie Saoudite, Autorité palestinienne, Bahreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen. Il propose des entrées incontournables pour tout amoureux de la langue arabe et offre des clés permettant de découvrir les sociétés arabes d'hier et d'aujourd'hui sous de multiples facettes : géographique, historique, politique, économique, historique, littéraire, artistique, religieuse, institutionnelle, militaire... . Synthétique et accessible au plus grand nombre, il constitue également un outil indispensable pour les examens et les concours. Les plus : - Glossaire français-arabe - Comprend de nombreux dessins illustrant des éléments essentiels des langues et des cultures arabes