Easy Riders. Les bikers américains

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les bikers font partie intégrante de la culture et du folklore américains. Des films leur ont été consacrés et ils apparaissent dans d'innombrables séries télévisées, reportages, livres, articles de presse... Dignes héritiers des pionniers du Far West, ils sont porteurs d'un esprit de liberté et d'insoumission. On les craint, on les admire, mais jamais ils ne laissent indifférents. Qui sont ces hommes qui semblent ne faire qu'un avec leur moto ? Quelle est leur histoire ? Quelles sont leurs traditions et que signifie l'abondante symbolique dont ils sont dotés ? Comment sont-ils organisés ? Quelle est leur place dans la civilisation américaine contemporaine ? Ce guide abondamment illustré fera découvrir à son lecteur l'univers fascinant des bikers et de leurs belles mécaniques.