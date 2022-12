Naufragés du latin. Ce livre est le vôtre !

Destiné, comme son titre l'indique, à tous les naufragés, perdus dans l'océan des vieilles civilisations, devant des textes latins qui, tels les antiques Sirènes, les charment sans qu'ils puissent en déchiffrer jamais les mystères, ce livre tente de les aider à acquérir les mécanismes qui leur manquent. Seul, un travail personnel et continu permet les remises à niveau qui s'imposent, aussi bien à ceux qui abordent les études supérieures au terme du bref dégrossissage qu'ont permis les études secondaires, qu'aux grands... Danielle Porte, latiniste et historienne, est spécialiste de l'Antiquité romaine, en particulier de la religion romaine et des époques césarienne et augustéenne.