Les loups de Wolfang Tome 5 : L'addiction du loup

Fuchs est le loup le plus discret de la meute Wolfang, mais suite à un accident, son plus grand secret est découvert. Il est amoureux, il a trouvé sa compagne et elle n'est pas une inconnue pour les autres métamorphes. Cependant, Kellen et les siens ont des soucis plus importants, parce que Klement s'est associé à Esteban et qu'il faut éradiquer la menace, définitivement... même si cela se fera forcément dans le sang et les larmes... Dernier tome de la série Les loups de Wolfang.