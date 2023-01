Un stagiaire d'enfer. Sortilèges et Crises de Nerfs, T2

Cette fois c'est décidé, je reprends ma vie en main ! D'ailleurs, j'ai un plan en béton pour l'avenir. Le seul problème ? Mon talent naturel pour m'attirer les pires ennuis. Fraîchement diplômé en Sorceguerre, je passe d'un stage désastreux sous la houlette de Ferdinand Montalbant à un début de carrière explosif dans les forces de l'ordre. La vie n'est pas simple quand on s'appelle Ellaris Vilaleah ! Malgré tout, je suis déterminé à trouver ma place dans le monde des adultes responsables. La preuve ? Je prends enfin mon destin en main : je me trouve un sex-friend, me fais tatouer et affronte un hipster en colère. Tout pourrait s'arrêter là, mais c'est sans compter sur le retour d'un visage familier et le début de la mission la plus périlleuse de ma courte carrière. Avant d'avoir pu dire non, me voilà entraîné dans un complot politique et forcé de faire du baby-sitting... #MM #Magie #Stagiaire #Sorceguerrier #Complot #Trahison