Tout pour la fontaine

Quand Hélène et Gregory voient la fontaine près de chez eux, autrefois véritable source de joie et de bonheur, lentement dépérir et appeler à l'aide, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y ramener la vie. Aidés d'un chat qui parle, ils vont également à la rencontre de deux frères qui apprendront à goûter à nouveau au plaisir et à la joie.