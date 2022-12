Vercingétorix. Celui qui fit trembler César

Alésia, 52 av. J. -C. Un pays se soulève à l'appel d'un jeune homme. Moins de dix mois de lutte. La réussite, si proche... et la célèbre reddition du vaincu. Les études sur Vercingétorix et César sont nombreuses. Pourtant la controverse actuelle sur l'emplacement d'Alésia pourrait remettre en cause bon nombre d'idées reçues sur le jeune Arverne. Entre les tenants de l'Alésia bourguignonne (Alise-Sainte-Reine) et les défenseurs d'une Alésia jurassienne, une âpre guerre s'est déclenchée. Il ne s'agit pas là d'une simple affaire de spécialistes car l'appréciation que l'on peut porter sur Vercingétorix est intimement, absolument, irrévocablement liée à la question de l'emplacement d'Alésia. Dès lors qu'il n'est plus gibier mais chasseur, Vercingétorix acquiert une autre envergure, ses desseins une autre profondeur, sa lutte juvénile et généreuse une plus grave autorité. Et ce nouveau personnage mérite la découverte. L'auteur examine une à une les pièces du dossier, en commençant par une relecture attentive de la Guerre des Gaules confrontée à des observations géographiques, archéologiques et stratégiques. Elle nous livre la biographie d'un Vercingétorix audacieux, énergique et fin stratège, qui aurait pu vaincre Rome. Danielle Porte, latiniste et historienne, est spécialiste de l'Antiquité romaine, en particulier de la religion romaine et des époques césarienne et augustéenne.