Jojo le super-héros Tome 1 : A l'écoute de Pauline

Cette version de l'album est souple et en couleur. Tu aimes les super-héros, alors découvre les aventures de Jojo, un nouveau héros au grand coeur. Lors de cette première mission, il va aider Pauline, une élève de sa classe, à accepter son handicap. En effet, Pauline est une petite fille malentendante qui ne veut plus porter ses appareils auditifs à cause du regard des autres. Comment Jojo peut-il aider sa camarade ? Suis Jojo au fil de ses différentes missions et accomplis également les tiennes dans le livret pédagogique disponible avec chaque album. Pour accompagner ce livre de notre Super Jojo, nous vous proposons de découvrir le livret pédagogique. Vos enfants ou vos élèves pourront travailler de façon ludique. Ils devront répondre à des questions, dessiner, créer, écrire des histoires, faire du théâtre, travailler seul ou en groupe... Travailler en s'amusant, c'est quand même mieux !