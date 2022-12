Felix and Lane Tome 1 : Sauvé de l'obscurité

Félix pensait prendre un nouveau départ en s'occupant de Lane. Il n'avait pas prévu de tomber amoureux ni de mettre sa vie en danger en le protégeant... Lorsque Félix est embauché pour s'occuper d'un homme atteint de cécité depuis peu, il pense que sa vie pourrait enfin prendre un tournant. Pourtant, il n'a aucune idée de ce pour quoi il vient de signer. Lane est déprimé, grossier et difficile à vivre. Et le fait que Félix ne soit pas qualifié pour le poste n'arrange rien. Mais Félix est décidé à améliorer sa vie, alors il fera avec, même s'il doit faire appel à des méthodes peu conventionnelles. Très vite, l'humour de Félix sort Lane de sa dépression, et Félix a l'impression que les choses commencent à aller mieux. Du moins, jusqu'à ce qu'il soit attaqué par quelqu'un qui cherche à faire taire Lane. De toute évidence, ce dernier n'est pas celui qu'il prétend être, et Félix devrait probablement prendre ses distances. Mais il a enfin trouvé un endroit où il se sent chez lui et il est prêt à tout pour rester auprès de Lane. Même si ça implique un kidnapping, du vol ou toute autre mauvaise idée qui lui viendrait à l'esprit. Il n'est peut-être pas dans son élément, mais une chose est sûre : il refuse de quitter Lane, même s'il doit le payer de sa vie. #MM #Mystère #Humour #Handicap --- "Eh bien, j'ai vraiment aimé ce livre ! Plein de sarcasme, d'insolence et d'humour. Un bon rythme et une écriture brillante". - Chris (Goodreads) "Alice Winters pourrait bien être ma nouvelle obsession. Ce livre est époustouflant et complètement passionnant. Il est très drôle, avec des personnages uniques et une intrigue pleine de suspense". - Amanda (Goodreads) "Si vous hésitez à le lire, la seule chose que je vous dirai est de vous assurer que vous n'avez rien à faire après l'avoir commencé, car il est difficile à lâcher". - Ashley (Goodreads)