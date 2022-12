Le petit guide du dating. Du virtuel au réel

Vous êtes en quête d'amour ou d'affection ? Les sites de rencontres vous tendent les bras, ce sont les leaders sur le marché du célibat. Ce guide vous dévoilera tous leurs mystères, et leurs particularités avec humour et ironie tout en démystifiant cette pratique sociale très répandue mais mal inculquée - à mon avis il faudrait en apprendre les grands principes dès le lycée. Mais bon, aux dernières nouvelles Pap Ndiaye n'a pas mis ce sujet sur la table donc je m'attèle à la tâche pour vous ! Ce livre s'adresse à tous, que vous soyez en couple ou célibataire, tout le monde doit avoir ce guide à la maison. D'abord pour bien rigoler, mais aussi pour s'instruire sur le sujet ; et puis même si tout va bien dans votre couple parfois hop c'est fini sans ne rien y comprendre. Ce guide regorge de légendes comme celle de Vieux Guy qui s'est fait avoir en beauté ou de Philippe qui s'est fait un film en couleurs... toutes ces expériences plus loufoques les unes que les autres vous permettront d'analyser vos conversations au peigne fin pour éviter de tomber dans le panneau. N'oubliez pas que derrière les téléphones et ordinateurs se cachent de véritables personnes comme vous et moi qui cherchent le grand amour - ou pas - mais attention, c'est la guerre sur les sites et ne pas arriver armé c'est vraiment de la folie ! Alors, ouvrez votre livre, suivez-moi, je vous guide vers votre moitié. Bienvenue dans cette folle aventure.