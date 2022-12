Alpha Academy Tome 1 : Baisers de minuit

Nai savait qu'elle allait être convoquée à l'Académie Alpha... mais pas cette année. Elle s'est entraînée toute sa vie, destinée à être à la tête de sa meute, et c'est au sein de cette école d'élite qu'elle recevra la magie élémentaire qui la distingue en tant qu'héritière. Mais les quatre gardes hyper sexy qui ont été envoyés pour récupérer Nai sont non seulement en avance, mais également issus de la meute ennemie de celle de Nai. Et, lorsqu'elle arrive à l'Académie Alpha, le Roi Alpha n'est pas heureux de la voir. Et comme si ça ne suffisait pas... D'étranges marques magiques commencent à apparaître sur sa peau, des métamorphes rebelles se mettent à attaquer l'école et quelqu'un tente d'assassiner Nai. Impossible que les choses empirent. Impossible. Jusqu'à ce qu'elle rencontre son âme soeur lors d'une fête masquée... Il est diablement sexy. Un héritier alpha. Et complètement, totalement interdit. #UrbanFantasy #Shifters #Mages #Loups-garous #EnnemiesToLovers # mesSoeurs #Mystère