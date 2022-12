Discombobulated

Après Face B, Cinéma Perdu, Vélo Volé, et quelques exercices d'admiration pour Anquetil et Yachine, Maxime Schmitt s'éloigne de la nostalgie pointilleuse pour mettre le passé au goût du jour dans un présent ébouriffant et un futur sans limite. Les mains dans les poches et les yeux au ciel, il tricote des anecdotes drolatiques sur des rencontres légendaires et crée ainsi une nouvelle mythologie en sillonnant un paradis perdu entre Peter Pan, Hendrix et Geronimo... avant que le monde ne parte en madeleines.