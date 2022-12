Skyrina princesse Dişi Aslan Tome 2 : Le pouvoir du coeur

A dix-neuf ans, la Reine Skyrina vit loin de son clan, de son roi. Le jour de son arrivée à New York, elle découvre l'amitié, mieux, ses âmes soeurs. Elle s'intègre en allant à l'université et combat le mal en prenant ses responsabilités. Mais la venue du beau Matt pourrait bien semer le trouble dans ses études... Le destin a fait en sorte que la plus grande star du baseball se présente. D'un regard et tous ses plans tenus jusqu'à présent, s'en trouvent bouleversés. Alors elle va connaître des effervescences intenses dans des lieux fantasti-quement fantasques ! Là où les rêves n'ont pas de fin... La Reine fera d'extraordinaires découvertes avec honneur, bonté, amour. Une guerrière redoutée, très convoitée, ignorant qui elle est en vérité. Pourtant, elle détient le pouvoir et un don unique très recherché depuis des milliers d'années. Mais un homme puissant complote pour le lui dérober. Et lors d'une nuit magique, sa vie va à nouveau basculer. Une fabuleuse aventure commence pour la Reine, loin d'imaginer ce qui l'attend. Va-t-elle revoir son roi ? retrouvera-t-elle ses parents ? Et si Skyrina risquait d'y perdre son coeur ?