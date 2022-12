Forces spéciales Tome 3 : Lutter pour la vérité

Quand il était enfant, elle les a sauvés, lui et son frère. Maintenant, à son tour de lui rendre la pareille. On lui a dit qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui. Jared Crowe n'en a jamais eu envie. Rentrer, c'est affronter ses souvenirs de maltraitance et de négligence. Les placards sombres et les cauchemars insoutenables. Sa propre famille qui a voulu le tuer. Mais avec l'enlèvement de son frère, il n'a plus le choix : il doit faire face à ses démons. Sauf que, cette fois, Jared n'est plus un petit garçon effrayé. Il est adulte et fait partie des forces spéciales. Et il est prêt à se venger. Enfant, Sparrow Pickney a risqué sa vie pour libérer deux garçons maltraités. Maintenant qu'elle est devenue une femme, elle doit gagner sa place dans les affaires de sa famille adoptive si elle ne veut pas être déshéritée. Elle a enfin l'opportunité de prouver sa loyauté lorsqu'elle surprend Jared à espionner son camp et le capture. Quand Jared reconnaît sa ravisseuse, il comprend qu'elle est la fille de ses rêves et il se jure de la sortir de la précarité. Ce qu'il ignore, c'est que Sparrow n'est peut-être plus la sauveuse dont il se souvient... mais celle qui a enlevé et torturé son frère. Jared est déterminé : il découvrira la vérité. Même si celle-ci doit lui briser le coeur. #RomanceContemporaine #Militaire #MF #Mystère #EnemiesToLovers #Sexy #Mafia