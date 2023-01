Mes inoubliables

C'est l'histoire d'une infirmière. C'est l'histoire de ses patient. e. s. C'est l'histoire d'une femme en quête de rédemption. "Pardon, pardon à toi et à ta chair. Pardon, pour l'hôpital qui ne s'occupe que de son argent, caché derrière des effectifs, des chiffres. Si tu savais comme je voudrais faire plus, comme je regrette de ne pas avoir les mots. On ne me les a pas appris, ici on prescrit du silence. On attend. ". . Justine Rizzo est hantée. Hantée par ceux et celles qu'elle a pour mission de soigner : des mères et leurs nouveau-nés prématurés, en souffrance, issus d'un viol ou miraculés. Alors, à l'aide de sa plume - poignante -, elle adresse une lettre ouverte empreinte de douceur, d'amour mais aussi de tristesse aux patients qui ont, un jour, croisé son chemin ; pour leur rendre hommage, se faire pardonner ses insuffisances et leur offrir une place ailleurs que dans sa mémoire. Un recueil de poésie bouleversant dont on ne ressort pas indemne.