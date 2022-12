Politique étrangère N° 4, décembre 2022 : Balkans : le nouveau Grand Jeu ?

De quels espaces politiques est fait le Vieux Continent ? La question est au coeur du conflit ukrainien. Les Balkans occidentaux symbolisent la difficulté à penser les relations entre ces espaces politiques mouvants. L'ensemble des Etats des Balkans ont-ils vocation à adhérer à l'Union européenne (UE) ? A quel rythme et sous quelles conditions ? Les négociations d'adhésion peuvent-elles ignorer l'instabilité interne de certains de ces Etats ? Et les difficultés de leur coexistence régionale ? De plus, alors que les rapports de puissance se redessinent en Europe, les Balkans sont toujours un espace de jeu à multiples acteurs : pour l'UE, pour une Russie en manoeuvre indirecte, pour une Chine cherchant à multiplier ses portes d'entrée sur le Vieux Continent. Politique étrangère s'attache à décrire les multiples problématiques stratégiques ouvertes dans les Balkans, pour des pays souvent incertains de leur avenir, mais aussi pour une UE qui doit redéfinir la philosophie, le rythme, les procédures, d'élargissements jusqu'ici politiquement fort mal pensés. Ces interrogations paraissent d'autant plus pressantes que le double choc de la crise du Covid et de la guerre d'Ukraine met directement en cause la stabilité économique de l'Union et de la zone euro. L'accumulation des dettes publiques, l'effet-retour des sanctions contre la Russie, les exigences de la transition énergétique : au-delà des fractures directes de la guerre, c'est l'avenir direct de l'UE qui est en cause, et donc sa place dans la recomposition générale du continent.