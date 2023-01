Les dinosaures. Mon beau pop-up

Dans ce documentaire en pop-up, l'enfant découvre 7 dinosaures emblématiques qui ont peuplé notre planète il y a des millions d'années. Une page d'ouverture présente le monde sous leur domination et explique qui ils sont. Ensuite, pour chaque dinosaure, l'enfant pourra retrouver sa fiche d'identité, avec notamment sa taille et son régime alimentaire, et tout plein d'informations, aussi étonnantes que faciles à retenir, sur ses principales caractéristiques. Enfin, toutes les scènes centrales se déplient, révélant ainsi les dinosaures sur leur terrain de chasse !