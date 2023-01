Hashtag Princesse

Quand sa grand-mère décède, Sylviana hérite de deux choses : son journal et un royaume. Oui, oui, vous avez bien lu un royaume. L'accro à Instagram se retrouve ainsi ligotée dans la voiture de Dimitri, un garde royal terriblement sexy, bien décidé à la ramener dans son pays. La voici propulsée Princesse de Mölvik pour trente jours. Trente jours et après, elle peut abdiquer et repartir en France. Trente jours pour faire craquer Dimitri qui s'obstine à lui résister. Trente jours pour découvrir qui était vraiment sa grand-mère... Désigné pour assurer sa sécurité, Dimitri a toujours placé le devoir avant tout, mais la présence de la tornade rousse vient bouleverser son univers parfaitement millimétré. Si Sylviana fait battre son coeur, aucun avenir ensemble n'est envisageable. Mais comment faire correctement son travail quand on rêve de prendre possession de sa bouche insolente ?