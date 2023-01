Les amis de la ruelle : La star de Polo. Niveau 1 début CP

SERIE : Les amis de la ruell e Rita, Polo, Milie, Patate et Lulu aiment se retrouver dans la ruelle. C'est là qu'ils s'entraident et s'amusent. Ces chiens-là sont de vrais amis pour la vie ! TITRE : La star de Polo - NIVEAU 1 - début CP Une petite chienne pleure dans la ruelle. Milie la reconnaît, c'est Pamela-Oa-Oa, la star de la pub Miam-Miam ! Polo est tout chamboulé. Les amis proposent d'aider la petite chienne à retrouver le chemin de son hôtel. Plus tard, Pamela leur fera une bien jolie surprise...