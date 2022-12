Peuples et forêts

Les pays du bassin congolais disposent encore à ce jour de la dernière grande forêt tropicale puits de carbone de notre planète ; des peuples autochtones et bantous y vivent depuis des siècles. Ce livre, témoignage de 40 ans de chemins de découvertes au Congo Zaïre, leur est dédié... Remontons à la source avant que l'avenir s'assombrisse ; avant que les extractions consuméristes ne prennent le contrôle des derniers îlots de nature intacte de la planète ; avant que les derniers peuples natifs de la catégorie " déracinés " ne se dispersent de par notre monde. Sans anticipation à grande échelle, la seconde moitié du 21e siècle sera le moment de la grande dispersion de centaines de millions de réfugiés climatiques venant surtout d'Afrique ; ils iront d'abord en Europe. Je vous emmène à leur rencontre... Karibu ! Vous êtes bienvenu au village. Leur mode de vie dénué de confort et imprégné de sobriété va vous surprendre... Vos téléphones et lap top ne vous seront d'aucun usage... Venez en tenue légère... Ici, point de climatisation, pas de frigo ni de congélateur, nous déballerons les chikwanges de leur marantacées, nous dégusterons le liboke aux effluves pimentées, nous discuterons dehors au coin du feu, grisés par le vin de palme ou le lutuku peut-être même nous danserons, au rythme des tam tam. La nuit, nous dormirons sur une paillasse de nattes et, parce que la forêt appelle toujours la pluie, l'orage grondera, les branches craqueront, la pluie flagellera les tresses de rônier qui font le toit, traçant leur chemin dans les jointures imparfaites de la maison éphémère. La nuit noire et silencieuse se refermera avec la fraîcheur des pluies déversées. Et l'odeur de la terre mouillée, et de feuilles en décomposition. Un tam-tam lointain d'avant l'aube rythmera le réveil du village. Tournez la page...