A la ferme

Un livre tout-carton avec des tirettes et des roues à manipuler. L'enfant découvre la vie à la ferme, avec ses animaux et ses engins, en tirant ou poussant des tirettes et en faisant tourner des roues. Des textes courts introduisent des mots de vocabulaire et expliquent le quotidien d'une fermière : le début de sa journée, lorsqu'elle est auprès des animaux ou dans le champ, et sa fin de journée.