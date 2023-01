Direction la préhistoire et ses premiers hommes ! Au fil des pages, l'enfant explore huit thématiques (les premiers hommes, le travail de la pierre, la chasse...) et découvre le vocabulaire associé (l'Homo habilis, un silex, un propulseur...). Sur chaque double-page, il colle des images près des mots, activité permettant d'associer ces deux représentations. En fin de livre, il répond à un quiz et teste ses connaissances sur les hommes préhistoriques. Ainsi, de manière ludique, l'enfant développe sa curiosité et son vocabulaire. Un doc en autocollants passionnant et amusant !