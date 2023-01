Les animaux du jour et de la nuit

Qui sont les animaux qui vivent avec le soleil et ceux qui attendent qu'il se couche ? Au fil des pages, l'enfant explore huit paysages (dans le jardin, à la campagne, au bord de la rivière...) et découvre plus de quarante mots (une abeille, une chouette, un cygne...). Sur chaque double-page, il colle les images des mots découverts et cherche des petits éléments cachés. En fin de livre, il répond à un quiz et teste ses connaissances sur les habitudes des animaux. Ainsi, de manière ludique, l'enfant développe son vocabulaire, sa motricité par l'activité de collage et son sens de l'observation. Un doc en autocollants passionnant et amusant !