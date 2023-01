Benelux 2023 - Atlas Routier et Touristique (A4-Spirale)

L'Atlas routier et touristique BENELUX 2023, la garantie de la cartographie Michelin : - Mise à jour 2023 - Une cartographie lisible et précise - Echelle : 1/150 000 (1cm = 1, 5 km) - Reliure : Spirale - Les plus : planificateur d'itinéraires, tableaux de temps et de distance, cartes des grands axes routiers, index complet des localités, indications des zones de danger (fortes pentes, parcours dangereux...), sélection MICHELIN des routes pittoresques (avec beaux panoramas) et des principaux sites touristiques du Guide Vert MICHELIN - 57 plans de ville avec la carte des environs Pensez à utiliser en complément notre Guide Vert Belgique, notre Guide Vert Pays Bas, notre Guide Vert Week&GO Luxembourg. Avec l'Atlas MICHELIN, voyagez en toute tranquillité !