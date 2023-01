Une nuit rêvée. Les frères Lucas, T6

Green Lucas n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. Recherche : Femme avec du cran et de la fougue pour m'aider à sortir la tête de mon fils de son cul. Vous devez être indépendante et ne pas chercher à vous faire entretenir. Avoir de la jugeote est un plus, mais il n'est pas nécessaire d'être une intello. Si vous êtes rousse, nous ne pourrons donner suite à votre candidature, car mon fils semble avoir un faible pour ces dernières, et il a besoin qu'on le bouscule un peu. Avec du caractère, mais souple également (et je ne parle pas de ce qui se passe dans la chambre à coucher, une mère n'a pas besoin de savoir ce genre de choses). Point bonus si vous vous appelez Marguerite, Lily, Hyacinthe, Jasmine, etc. Mais surtout pas Dahlia, c'est un non direct. Vous devez aimer les enfants, notamment les garçons en pleine puberté qui découvrent que les filles sont en fait plus intéressantes que les jeux vidéo. Dernier point, très important : vous devez détester tout ce qui touche au base-ball (point bonus si vous n'avez jamais vu un match, à la télévision ou en personne). Si cette description vous correspond, à vous ou à quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez postuler à l'adresse ci-dessous. P. -S. : Vous devez aussi adorer les vaches. Parfois, une mère doit prendre les choses en main. Que les jeux commencent. #RomanceContemporaine #Baseball #RencontreArrangée #Humour #Famille #Sexy