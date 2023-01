My lovely neighbor

Et si l'histoire de votre vie se trouvait sur le pas de votre porte ? Fraîchement rentrée de Londres, le coeur brisé et le compte en banque vide, Alix Deroy est bien décidée à reprendre du poil de la bête. Exit les mecs, les fêtes, les paillettes et les jolies papillons, l'heure est à la survie et à la reconstruction. Mais c'est sans compter sur sa meilleure amie obstinée, son collègue de boulot sans gêne et ses voisins envahissants. En particulier celui du quatrième étage, un expatrié Ecossais dont le seul but est, visiblement, de réveiller l'orage qui dort en elle...