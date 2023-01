L'antre, un lieu sous terre où il se réveille. Dehors, l'air est irrespirable. Pourtant, il va devoir sortir. Sa survie semble être à ce prix. Mais qui est-il ? Est-il aussi seul qu'il le pense ? Et d'où lui viennent les souvenirs qui le hantent ? Le terminal qu'il interroge possède peut-être quelques-unes des réponses aux questions qu'il se pose. Mais le terminal a aussi une question à lui poser : qu'entend-il par ce mot de personne ? Avec L'Antre, Brian Evenson plonge son lecteur dans une fable post-apocalyptique où, au-delà de la survie de l'humain, c'est la définition même de l'humanité qui est en jeu. "Une époustouflante quête d'identité, emplie de mystère et narrée avec tout le savoir-faire d'un maître. Personne n'explore les paysages intérieurs comme le fait Brian Evenson". - Jeff VanderMeer. "Qu'est-ce qu'un humain ? Qu'est-ce qu'une personne ? L'antre explore ces questions de manière extrêmement originale. C'est le genre de texte à même de vous faire réexaminer vos plus vieilles certitudes. Profond et dérangeant, dans le meilleur sens". - Charles Yu