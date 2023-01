Et si on envoyait la mort se faire voir ailleurs ? Si les progrès de la biologie et du savoir sur les cellules et l'ADN nous permettaient, dans un avenir pas si lointain, de stopper le vieillissement ? Ce processus est-il inéluctable, ou une maladie dont on pourrait guérir ? Car être immortel ne signifie pas ne pas mourir (de maladie ou d'accident), mais bien ne plus être condamnés d'avance par le tic-tac fatal de la dégénérescence. De 1969 à 2013, dans les pages de Charlie hebdo, Cavanna développa cette réflexion, nourrie de lectures (Jacques Monod, François Jacob...) et d'échanges avec des biologistes (tel Lionel Simonneau, alors jeune chercheur à l'INSERM, qui signe la postface), en abordant aussi le thème de plus en plus présent de l'euthanasie. Stop-Crève ! Rêverie scientifique farfelue, coup de gueule désespéré, ou but primordial que doit se fixer l'humanité ? Avec gravité et virulence, Cavanna s'attaque à l'ultime tabou et invite à changer notre manière de penser.