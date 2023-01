"Le dernier qui restera se tapera toutes les veuves : c'est ainsi que Cavanna intitula en 1983 sa chronique sur la disparition de son ami Reiser. De 1969 à 2013, notamment dans les pages de Charlie hebdo, Cavanna écrivit plus de soixante textes pour évoquer le décès de maintes célébrités (De Gaulle, Mesrine, Mitterrand, Lady Di...), de personnalités de la culture et des sciences (Brassens, Sartre, Monod, Polac...), d'artistes et amis (Coluche, Doisneau, Choron, Topor...), mais aussi d'anonymes (le clochard Neuneuil) ou d'animaux qu'il chérissait, tels les orangs-outans du jardin des Plantes. Révolté toute sa vie contre l'idée même de la mort, Cavanna signe ses " nécrologies " d'une plume caustique et irrévérencieuse, comme autant de prétextes à méditer sur l'illusion de la puissance, l'absurdité de la vie et la connerie humaine, avec une lucidité radicale, parfois bouleversante. Parcourant près de cinquante ans d'histoire, cette anthologie originale fait résonner avec une puissance poignante la voix et le style de Cavanna" Préface de Delfeil de Ton.