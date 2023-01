Requiem pour la classe moyenne

Etienne rentre de vacances avec sa famille parfaite et son apparent bien être. Sa vie est routinière, prévisible. Il ne se pose pas la question du bonheur, il a une existence "normale" , c'est ce qu'il vise, c'est l'essentiel. Tout à coup, on annonce à la radio, la mort de Jean-Jacques Goldman. Sur Pour Luky ? : "Les vies sous-jacentes, celles qui passent sous les radars, les mineures, les nouvelles, le roman doit les dire, c'est sa raison d'être. Et pour cela, tenter d'inventer chaque fois une langue qui le pourra. Voilà ce que fait Delsaux, vite, fort, il invente une langue qui est comme un couteau papillon, qui se plie et se replie sans cesse, virevolte et blesse pour finir". ? Nicolas Mathieu