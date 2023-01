Ces vies d'où l'on vient

Et si les secrets des petites villes étaient plus troubles que ce que l'on croit ? Faut-il retourner aux sources pour rebattre les cartes ? Faut-il revenir là d'où l'on vient pour tout recommencer ? La cité normande qui a vu grandir Adrien n'est plus celle qu'il a connue, et ses habitants, à force de cancans et de rumeurs, le mettent à l'épreuve. Dès lors, comment trouver sa place ? Tandis que les femmes qu'il a aimées s'effacent une à une - sa compagne, sa Bonne-Maman, sa mère -, les choses de la vie défilent, sans qu'il puisse s'en saisir. Pourtant, l'avenir de ce quadra reste à construire, aux côtés de son fils insouciant, de ses collaborateurs qui rêvent d'ailleurs, d'une jeune femme insaisissable et d'un couple d'antiquaires - parfois doux, souvent sulfureux... Et si les secrets des petites villes étaient plus troubles que ce que l'on croit ?