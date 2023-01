On dit de lui qu'il a eu mille vies. Une enfance passée à l'orphelinat, une jeunesse marquée par le succès et, au faîte de sa gloire, des fiançailles avec une riche Américaine. Il était discret, virtuose, solitaire. La dernière femme de sa vie aurait pu parler. Mais en ce matin d'octobre elle gît au pied de l'escalier. Entre les murs d'un manoir en Picardie, l'étrange duo formé par la domestique Elizabeth Storm et le pianiste Marcus Solar n'est plus. Et c'est un drôle de moment qu'a choisi l'artiste pour tirer sa révérence puisque, après vingt-six ans passés à l'abri des regards, il s'apprêtait à donner une série de concerts exceptionnels. Qui était Marcus Solar, star déchue morte d'une overdose de morphine à soixante-dix ans et sur le point d'entrer dans la légende ? Quels mystères renfermait-il pour disparaître à la veille du grand soir, emportant avec lui une vieille femme sans passé ? Et qui sont ces femmes qui ouvrent et ferment la ronde tragique d'une enquête à laquelle semblent vouloir s'inviter l'amitié, la honte et les regrets ? A propos de l'autrice Emmanuelle Faguer est scénariste. A vingt-huit ans, elle signe avec Les Désobéissantes son premier polar.