A l'origine de Sortir au jour il y a cette rencontre dans une librairie entre l'autrice et Gabriele. Gabriele est thanatopractrice. Très vite, entre elles, un dialogue s'instaure où il sera tour à tour question de la quête de sens chez Gabriele, de sa reconversion dans une profession qui véhicule autant de clichés que de préjugés, mais aussi des réflexions qui animent l'autrice à propos du désir de transmission, des pertes et des liens qui unissent les êtres et marquent les générations. Liant l'intime au politique, avec son humour et son sens de la formule, Amandine Dhée atteint le but qu'elle s'était fixé : "écrire un livre réconfortant sur la mort" .