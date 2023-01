Feu la jalousie

Etes-vous prêts pour une nouvelle éthique amoureuse ? "Longtemps, j'ai été jalouse comme une tigresse. La jalousie est sans doute l'émotion la plus violente qu'il m'ait été donné de vivre. A son heure, elle m'a dévastée. Et, naturellement, c'est d'elle que j'ai le plus appris. Quand on réussit à transcender la peur de perdre l'autre, on passe de l'enfer à la félicité. On découvre la joie de l'amour inconditionnel. La jalousie a été ma grande initiatrice. Gratitude". Avec ce témoignage lumineux, Michka partage un chemin sin- gulier, à l'écart des sentiers battus. Auquel s'adjoint un précieux Petit Manifeste du bien-être. Un livre libérateur... L'Autrice Michka a été professeure de lettres, elle a vécu sur un voilier et dans une cabane de la forêt canadienne. Pionnière du bio et de la naissance naturelle, elle est co-fondatrice de Mama Editions.