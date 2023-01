La mort ne nous séparera pas

Et si l'amour était plus fort que la mort ? Lorsque Franck rencontre l'homme de sa vie, c'est le bonheur total. Ils se marient. Mais tout s'effondre lorsque, après plusieurs belles années ensemble, il découvre que son âme soeur a un cancer, qui l'emporte. Avant de mourir, le mari de Franck lui promet qu'ils "resteront connectés, même après". Lorsqu'un papillon "messager de l'au- delà" se pose sur son épaule quelques jours après le décès, Franck comprend que son mari est toujours là, à ses côtés. Très vite, arrive le besoin d'écrire, pour raconter leur amour et les nombreuses synchronicités qui l'ont aidé à ne pas sombrer. Aider les autres grâce à une ouverture à la spiritualité est le chemin pris par Franck pour accepter le départ de l'être aimé et continuer sans oublier. L'auteur Franck Laguilliez Arrondeau a exercé pendant des années le métier de photographe puis a changé de voie pour se consacrer pleinement à la spiritualité et se former à l'énergétique, au magnétisme ainsi qu'à la lecture akashique. "Ce livre m'a bouleversée. Franck Laguilliez Arrondeau a une manière déchirante de montrer que l'amour est tellement plus fort que la mort. Je comprends l'urgence de ce texte. Il parlera à beaucoup de gens en souffrance". AMELIE NOTHOMB "Un livre qui, je suis sûre, touchera de nombreux lecteurs". CHANTAL LAUBY