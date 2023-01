Des gens qui s'aiment

Jusqu'où iriez-vous par amitié ? "- On a réfléchi. On ne veut pas que tu passes à côté de cette maternité... ... On va te faire un enfant. [... ] Je regarde, interloquée. Je compte les miettes sur la table. Où sont les oiseaux ? Il y a comme une extraordinaire puissance dans mon corps qui se dresse contre cette proposition. Je suis devenue le cap des tempêtes. Rien ne se voit mais tout tangue à l'intérieur. Je relève la tête. Mon visage fait un va-et-vient incessant de l'un à l'autre. J'ai l'impression que je suis à la fois l'oiseau qui picore et les miettes. Je cherche un ancrage quelque part, dans leur regard, dans leur sourire. Quand ils sourient, Margot et Luc, il n'y a qu'un seul grand sourire. Ils sourient deux en un et sont un à deux". Carole Berrebi parvient, avec ce récit émouvant, à mettre en mots un amour qui réunit et magnifie l'amitié, la maternité, la famille. Sa plume poétique nous invite à toujours garder espoir et avoir confiance en la vie. L'Autrice Carole Berrebi est née à Tunis en 1955. Elle arrive à Paris à l'âge de 6 ans et vit aujourd'hui à Marseille. Profondément attachée à ses racines, elle prend toutefois les chemins de liberté. Autodidacte, elle a toujours été passionnée par l'écriture.