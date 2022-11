Mukai Tome 1 : La loi du Talion

Le plus important shonen français depuis Radiant ! RESUME DE L'OEUVRE Mukai est un jeune garçon énergique, vivant paisiblement dans la ferme laitière de son grand-père. Mais une nuit, le jeune homme fait un cauchemar horrible, dans lequel un démon arrache les yeux de son grand-père ! Et lorsqu'il se réveille, quelle surprise d'apprendre que son aîné a effectivement perdu la vue pendant la nuit ! Mukai décide alors de le venger en trouvant un moyen de voyager dans ses rêves. Il va alors découvrir l'effroyable conspiration qui menace le monde. Pour empêcher cela, il va devoir devenir le plus grand guerrier de la nuit... - Un manga français respectant à merveille les codes visuels et scénaristique du shônen. - Une histoire typée shonen qui s'adresse aux fans de Dragon Ball, Naruto, etc.