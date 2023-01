La campagne de Russie. 22 juin - 14 décembre 1812

"C'est le commencement de la fin" , aurait dit Talleyrand en apprenant le désastre de Russie. 24-26 juin 1812. Napoléon et sa Grande Armée franchissent le Niémen ; objectif Moscou. La suite est connue : les corps à corps sanglants de Borodino, la capitale russe livrée aux fl ammes, la retraite catastrophique dans les neiges de l'hiver russe... La campagne de Russie tourne à l'épopée tragique. On connaît moins les ressorts secrets de cette gigantesque entreprise militaire. Dans ce récit palpitant, Curtis Cate livre les raisons, à la fois politiques et personnelles, qui jetèrent Napoléon au sommet de sa gloire à la folle conquête de l'immense empire d'Alexandre Ier de Russie.