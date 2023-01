Les Bas-Fonds de Londres. Crimes et prostitution sous le règne de Victoria

Sous la respectable surface de la société victorienne grouillait un monde obscur et turbulent : la jungle urbaine des bas-fonds. Kellow Chesney fait revivre le Londres du XIXe siècle, ou plutôt l'envers du décor : les ruelles ténébreuses de Whitechapel, où sévit Jack l'Eventreur, les misérables trottoirs de l'East End arpentés par Oliver Twist... Prostituées et truands de tout poil se côtoient dans ce tableau passionnant d'une véritable anti-société, qui révèle les techniques des pickpockets, les structures de la pègre, l'économie des paris et les descentes de la police. Entre horreur et humour - deux spécialités britanniques -, le lecteur découvrira un chapitre haut en couleur de l'histoire du crime, de la violence et du stupre.