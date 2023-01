Histoire de l'économie mondiale. Des chasseurs cueilleurs aux cybertravailleurs

Raconter et décrypter l'histoire économique du monde, des origines à nos jours, des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs, tel est le pari de cette oeuvre majeure. En analysant l'évolution des théories et des politiques économiques mondiales, Jean-Marc Daniel bat en brèche bien des idées reçues. Loin d'opposer travail et capital, il s'attaque aux conséquences néfastes des actions prédatrices des "actifs" , bureaucrates et technocrates, qui agissent au détriment de la valeur créée par les "productifs" , ouvriers, agriculteurs, entrepreneurs. Depuis l'origine des civilisations jusqu'au XXIe siècle, de Tibère à Xi Jinping et Joe Biden, l'auteur dresse le panorama passionnant d'une économie qui, de crise en crise, engendre de nouveaux modèles.