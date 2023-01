Corps et âme. Un médecin des forces spéciales témoigne

"Ne me demandez pas si je suis plus médecin ou plus militaire : ces deux états sont indissociables chez moi. Je suis médecin militaire". De cette réalité si particulière, Nicolas Zeller parle librement. Cette dualité lui donne accès aux maux du corps autant qu'à ceux de l'âme. Lui, qui a accompagné des soldats en opération et a été confronté au doute, nous emmène côtoyer la violence et la guerre sur tous les théâtres des conflits actuels. Il nous plonge au coeur d'une réflexion cruciale sur le sens de l'engagement. Qu'est-ce qu'un soldat ?