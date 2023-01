Henry Kissinger. Le diplomate du siècle

Admirateur de Kissinger qu'il a rencontré de nombreuses fois, Gérard Araud raconte l'homme dans toute sa complexité et le parcours exceptionnel de celui qui fut l'un des plus grands acteurs de la politique étrangère du XXe siècle. Jeune Juif né en Allemagne en 1923, d'une intelligence lumineuse, travailleur et cabotin à l'excès, Henry Kissinger fut conseiller à la Sécurité nationale, puis secrétaire d'Etat auprès du président Nixon. Il joua un rôle central dans l'histoire des Etats-Unis et du monde : fin de la guerre du Vietnam, ouverture vers la Chine, détente avec l'URSS... Ses prouesses furent nombreuses, ses revers aussi. C'est en diplomate que l'auteur retrace, avec de savoureuses anecdotes, la trajectoire de ce mal-aimé des Américains, négociateur hors pair qui suscite autant d'admiration que de détestation.