Promis au métier des armes, Armand Jean du Plessis de Richelieu prend l'habit religieux et part à la conquête de la plus haute destinée politique. Devenu cardinal puis Premier ministre de Louis XIII, il a façonné l'unification de la France et le renforcement du pouvoir royal. Brillant, avisé et ambitieux, il possède toutes les qualités de l'homme politique. Son oeuvre n'a pas seulement marqué le règne de Louis XIII, mais aussi l'histoire de France, dont il est l'une des fi gures les plus importantes. A la lumière de documents inédits, Michel Carmona dresse un portrait approfondi de ce grand homme d'Etat